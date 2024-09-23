Садальского шокировали 43 банковский вклада Тимура Иванова: просто подумайте

Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что у бывшего замминистра Тимура Иванова нашли 43 банковских вклада.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" шокирован тем, что у арестованного Тимура Иванова имелись 43 банковских счёта в банках.

"Просто подумайте! 43 счета! 43 вклада! Сколько, интересно, у простых людей, вкладов?! Странное министерство обороны?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёра удивило то, что среди нечестных на руку "замов" бывший министр обороны остался незапятнанным "аки агнец".

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