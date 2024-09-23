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Садальского шокировали 43 банковский вклада Тимура Иванова: просто подумайте

Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что у бывшего замминистра Тимура Иванова нашли 43 банковских вклада.

Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" шокирован тем, что у арестованного Тимура Иванова имелись 43 банковских счёта в банках.

"Просто подумайте! 43 счета! 43 вклада! Сколько, интересно, у простых людей, вкладов?! Странное министерство обороны?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёра удивило то, что среди нечестных на руку "замов" бывший министр обороны остался незапятнанным "аки агнец". 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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