Садальского шокировали 43 банковский вклада Тимура Иванова: просто подумайте

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что у бывшего замминистра Тимура Иванова нашли 43 банковских вклада.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" шокирован тем, что у арестованного Тимура Иванова имелись 43 банковских счёта в банках.
"Просто подумайте! 43 счета! 43 вклада! Сколько, интересно, у простых людей, вкладов?! Странное министерство обороны?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёра удивило то, что среди нечестных на руку "замов" бывший министр обороны остался незапятнанным "аки агнец".
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