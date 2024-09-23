Собчак позлорадствовала над Мией Бойкой, которую раскритиковали в Госдуме: что с лицом

Ксения Собчак рассказала, что главного врага квадроберов Мию Бойку в Госдуме привели в пример как аморального блогера.
Ксения Собчак объяснила, что 23 сентября на заседании в Госдуме обсуждали блогеров, которые формируют ложные ценности у молодых людей.
Там, по словам журналистки, критиковали певицу Мию Бойку, которая взялась проповедовать традиционные ценности.
"Миа Бойка, что с лицом?" — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Мия Бойка, по информации Собчак, попала в чёрный список блогеров, которые на первое место ставят "деньги, тачки, косметику и вечеринки".
В качестве доказательств представители Госдумы привели текст песни кумира молодёжи, в котором усмотрели признаки чуждых россиянам ценностей.
"Эх, никогда же такого не было", — позлорадствовала Собчак и предположила, что Мие Бойки традиционные ценности передались воздушно-капельным путём от певца Юркисса.
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