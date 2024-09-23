Собчак позлорадствовала над Мией Бойкой, которую раскритиковали в Госдуме: что с лицом

Собчак высмеяла грозу квадроберов Мию Бойку, которую раскритиковали в Госдуме

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что главного врага квадроберов Мию Бойку в Госдуме привели в пример как аморального блогера.

Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

Ксения Собчак объяснила, что 23 сентября на заседании в Госдуме обсуждали блогеров, которые формируют ложные ценности у молодых людей.

Там, по словам журналистки, критиковали певицу Мию Бойку, которая взялась проповедовать традиционные ценности.

"Миа Бойка, что с лицом?" — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Мия Бойка, по информации Собчак, попала в чёрный список блогеров, которые на первое место ставят "деньги, тачки, косметику и вечеринки".

В качестве доказательств представители Госдумы привели текст песни кумира молодёжи, в котором усмотрели признаки чуждых россиянам ценностей.

"Эх, никогда же такого не было", — позлорадствовала Собчак и предположила, что Мие Бойки традиционные ценности передались воздушно-капельным путём от певца Юркисса.

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