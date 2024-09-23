Четвёртая жена Сергея Шнурова приняла решение о разводе с певцом

Четвёртая жена Сергея Шнурова подала заявление на расторжение брака с певцом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова может стать холостяком. Четвёртая жена артиста настаивает на разводе.

Фото: https://vk.com/s_shnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman

Как сообщает издание Super, заявление о разводе было направлено в судебные органы 16 сентября.

Шнуров и его супруга Ольга Абрамова, дочь уральского миллиардера, состояли в браке почти 7 лет (поженились в 2018 году). У них подрастают двое детей.

Между певцом и его женой разница в возрасте 18 лет. По образованию она искусствовед. Обучалась сначала в МГУ, а затем в Лондоне.

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