Четвёртая жена Сергея Шнурова приняла решение о разводе с певцом 

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова может стать холостяком. Четвёртая жена артиста настаивает на разводе.
Как сообщает издание Super, заявление о разводе было направлено в судебные органы 16 сентября.
Шнуров и его супруга Ольга Абрамова, дочь уральского миллиардера, состояли в браке почти 7 лет (поженились в 2018 году). У них подрастают двое детей.
Между певцом и его женой разница в возрасте 18 лет. По образованию она искусствовед. Обучалась сначала в МГУ, а затем в Лондоне.
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