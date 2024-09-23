Адвокат Жорин раскрыл, сможет ли Глюк'oZа сохранить свой псевдоним

Адвокат Жорин заявил, что Глюк'oZа может сохранить свой псевдоним

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова нашла способ обойти запрет бывшего продюсера Максима Фадеева на использование придуманного им сценического псевдонима "Глюк'oZа". Она поменяла его написание на русское. Адвокат Сергей Жорин рассказал, поможет ли такой способ исполнительнице.

Фото: thebestphotos.ru by Michail Popov, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, способ может быть действенным, поскольку слово "глюкоза", а также его значение, вероятно, не подлежат охране.

"Этот "ход конём" может и сработать. Смею предположить, что если говорить о товарном знаке "Глюк'oZа", который принадлежит Максиму Фадееву, возможно, охраняется только изобразительная часть этого товарного знака: его описание определённым образом. Скорее всего, само слово "глюкоза" и его значение не подлежит охране. Что такое глюкоза в широком понимании — это быстрый углевод, запретить использовать это слово невозможно", — сообщил Сергей Жорин.

Однако адвокат отметил, что окончательное решение по поводу псевдонима может быть принято в суде, пишет URA.RU.

Напомним, что Максим Фадеев в 2023 году заявил, что заберёт у своей бывшей подопечной сценический псевдоним. Причиной стало участие певицы в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Этим летом продюсер подал заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'оZа в качестве товарного знака.

Уточнения

Глюко́за (псевдоним также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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