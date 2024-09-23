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Лолита Милявская провела обряд для беременности и замужества

Лолита Милявская рассказала, как привлечь мужчин и забеременеть
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Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская посетила Краснодар, где исполнила ритуал, который помогает в личной жизни.

Лолита Милявская рассказала, как привлечь мужчин и забеременеть
Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором гуляет по городу Краснодару, куда приехала с гастролями.

Певица обратила внимание на то, как чисто в городе. Она уверена, что на чистом тротуаре можно лежать без опасений испачкаться.

Привлекла внимание звезды большая скульптурная композиция под названием "Запорожцы", основой которой послужила картина Ильи Репина "Письмо запорожцев турецкому султану".

Милявская провела особый обряд, который заключается в том, что нужно потереть усы запорожцам.

"Если потрогать, сразу после этого выйдешь замуж и детей будет много. Я уже чувствую, что беременею, и мужиков у меня будет много-много", — заявила исполнительница хита "На титанике".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Письмо запорожцев турецкому султану — пародийно-публицистическое художественное произведение в форме оскорбительно-юмористического ответа запорожских казаков, якобы написанного османскому султану (в одной из версий, Мехмеду IV) в ответ на его ультиматум: прекратить нападать на Блистательную Порту, и сдаться. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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