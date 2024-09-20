Согласно опросу, вслед за Познером на Первый канал вернут и Урганта

Первый канал объявил о возвращении Познера с новым шоу

В Сети появилась информация, что на Первый канал намерены возвратить журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Познера. Вслед за этой новостью многие стали полагать, что возвращение актёра кино Ивана Урганта не заставит себя долго ждать. Такого мнения придерживаются 44% респондентов, принявших участие в проведённом EADaily опросе.

Фото: Flickr by Lorie Shaull, CC BY 2.0

Недавно в интернете начали обсуждать возвращение Владимира Познера на Первый канал. Результаты опроса "Как вы оцениваете возвращение Познера на Первый канал?" показали, что 6% не имеют ничего против, если его вновь будут показывать по телевизору, добавив, что у него была вполне увлекательная передача. 22% респондентов информировали, что вовсе не смотрят общероссийский федеральный телеканал, а 13% даже не знают, кто этот телеведущий.

Как стало известно на прошлой неделе, Владимир Познер впервые за 2,5 года дал интервью. В нём он рассказал о своей мечте, которая заключается в том, чтобы возвратиться на Первый канал. При этом он акцентировал внимание на том, что такой расклад дел маловероятен. Несмотря на это, российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр и директор данного общероссийского федерального телеканала Константин Эрнст заявил о возвращении журналиста в эфир, добавив, что вести он будет "Турецкую тетрадь".

После этой новости многие россияне стали придерживаться мнения, что вслед за Владимиром Познером можно ожидать возращения шоумена Ивана Урганта, который прославился русофобскими высказываниями и неодобрением специальной военной операции.

Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал.



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