Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Решетун рассказал, как правильно выбирать матрас
Внедрение новых технологий в беспилотной авиации требует времени — разработчик
Хитрости для вкусных драников: советы по выбору картофеля и приготовлению
Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Эксперт рассказала, как путешествия помогают преодолеть языковой барьер
Почему рэгдоллы, сибирские кошки и бобтейлы считаются самыми преданными породами
Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная
Более четырех тысяч допинг-проб взяли у атлетов на Играх в Париже

Вика Цыганова оценила заработки певца SHAMAN

Вика Цыганова заявила, что все деньги отдаёт на фронт
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вместе с популярностью певца SHAMAN (он же Ярослав Дронов) выросли и его гонорары. За выступление на Дне города Оренбурга артисту заплатили 15,3 миллиона рублей, аналогичный концерт в Ставрополе за 15 миллионов был отменён после возмущения местных жителей.

Вика Цыганова заявила, что все деньги отдаёт на фронт
Фото: TG Вики Цыгановой is licensed under public domain

При этом голосовать рублём за SHAMAN зритель, как выяснилось, не готов. На днях стало известно об отмене его концертов в Нижнем Тагиле и Магнитогорске. Официально — "по техническим причинам", на деле же — продано меньше половины билетов.

Pravda.Ru попросила певицу, актрису, композитора Вику Цыганову оценить монетизацию Ярославом Дроновым патриотического репертуара, а также в целом уместность развлекательных мероприятий в нынешнее непростое время.

"Я думаю, что просто Ярослав Дронов ничего не решает. Это чей-то инструмент высокопоставленный, скорее всего, как бы финансовые вещи разбираются именно там. Я так думаю. А он просто пошёл по пути каких-то амбиций и своей гордыни, скорее всего, и на этом они его словили", — ответила она.

"У меня какая ситуация: все деньги я отдаю на фронт. Вот вчера у меня был благотворительный творческий концерт, я показывала свою одежду, которой занимаюсь уже 30 лет. И все мои клиенты, которые поддерживают моё творчество именно в одежде, которое несёт тоже смыслы, благообразность образов, всё понимают — что они тоже часть денег передают на жертву. Что касается кассовых концертов, у меня люди, как я говорю — или те, кто воюют, или те, кто ждут. Поэтому цены на билеты вообще очень маленькие. И я понимаю, что это, в принципе, тоже благотворительность. Я просто поддерживаю людей морально, приезжая на такие концерты. То есть я не могу задирать цены и никогда этого не делаю", — призналась собеседница издания.

Она допустила даже, что миллионные гонорары до SHAMAN в полном объёме не доходят. "Просто я с Ярославом говорила ещё до его песен "Русский", "Встанем", и я говорила: "Ты попадёшь в эту ситуацию, тебе будут предлагать", и вот действительно он и попал в эту ситуацию. Но это его сапоги, пусть он их, как говорится, снашивает и растёт морально и превращается в человека, или он будет вот такой шаман, шаманить, подшаманивать", — заключила Вика Цыганова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Последние материалы
Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Эксперт рассказала, как путешествия помогают преодолеть языковой барьер
Почему рэгдоллы, сибирские кошки и бобтейлы считаются самыми преданными породами
Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная
Более четырех тысяч допинг-проб взяли у атлетов на Играх в Париже
В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров
Врач Павлова посоветовала слегка недоваривать блюда желающим похудеть
Китайская компания Nio может купить завод Audi в Брюсселе
Кадыров: два Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.