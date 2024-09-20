Вика Цыганова оценила заработки певца SHAMAN

Вика Цыганова заявила, что все деньги отдаёт на фронт

Вместе с популярностью певца SHAMAN (он же Ярослав Дронов) выросли и его гонорары. За выступление на Дне города Оренбурга артисту заплатили 15,3 миллиона рублей, аналогичный концерт в Ставрополе за 15 миллионов был отменён после возмущения местных жителей.

Фото: TG Вики Цыгановой is licensed under public domain

При этом голосовать рублём за SHAMAN зритель, как выяснилось, не готов. На днях стало известно об отмене его концертов в Нижнем Тагиле и Магнитогорске. Официально — "по техническим причинам", на деле же — продано меньше половины билетов.

Pravda.Ru попросила певицу, актрису, композитора Вику Цыганову оценить монетизацию Ярославом Дроновым патриотического репертуара, а также в целом уместность развлекательных мероприятий в нынешнее непростое время.

"Я думаю, что просто Ярослав Дронов ничего не решает. Это чей-то инструмент высокопоставленный, скорее всего, как бы финансовые вещи разбираются именно там. Я так думаю. А он просто пошёл по пути каких-то амбиций и своей гордыни, скорее всего, и на этом они его словили", — ответила она.

"У меня какая ситуация: все деньги я отдаю на фронт. Вот вчера у меня был благотворительный творческий концерт, я показывала свою одежду, которой занимаюсь уже 30 лет. И все мои клиенты, которые поддерживают моё творчество именно в одежде, которое несёт тоже смыслы, благообразность образов, всё понимают — что они тоже часть денег передают на жертву. Что касается кассовых концертов, у меня люди, как я говорю — или те, кто воюют, или те, кто ждут. Поэтому цены на билеты вообще очень маленькие. И я понимаю, что это, в принципе, тоже благотворительность. Я просто поддерживаю людей морально, приезжая на такие концерты. То есть я не могу задирать цены и никогда этого не делаю", — призналась собеседница издания.

Она допустила даже, что миллионные гонорары до SHAMAN в полном объёме не доходят. "Просто я с Ярославом говорила ещё до его песен "Русский", "Встанем", и я говорила: "Ты попадёшь в эту ситуацию, тебе будут предлагать", и вот действительно он и попал в эту ситуацию. Но это его сапоги, пусть он их, как говорится, снашивает и растёт морально и превращается в человека, или он будет вот такой шаман, шаманить, подшаманивать", — заключила Вика Цыганова.

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