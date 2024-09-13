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Адвокат Кати Лель объяснила многомиллионный иск к Кушанашвили

Адвокат Галанцева: Кате Лель от Кушанашвили нужны не 6,5 млн рублей, а извинения
1:35
Шоу-бизнес

Адвокат Татьяна Галанцева, которая выступает от лица российской певицы Кати Лель, растолковала, чего исполнительница популярных песен ожидает от суда с журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Правозащитница акцентировала внимание на том, что дело не в 6 млн рублей.

Адвокат Галанцева: Кате Лель от Кушанашвили нужны не 6,5 млн рублей, а извинения
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

По словам адвоката, изначально Катя Лель обратилась в суд, поскольку хотела добиться удаления оскорбительных материалов в Сети и публичного опровержения оглашённой телеведущим информации, которая навредила чести и достоинству исполнительнице популярных песен "Мой мармеладный (Я не права)", "Огни", "Я по тебе скучаю" и многих других. Компенсация морального вреда не является самоцелью. Это больше желание, чтобы Кушанашвили взял ответственность за сказанное, объяснила она.

Адвокат акцентировала внимание на том, что денежный аспект не волнует истца. Самое важное — это достижение справедливости в отношении запачканной репутации.

Как заявила правозащитница, с того момента, как было подано обращение в осуществляющий правосудие орган государственной власти, Кушанашвили никак не выходил на связь с эстрадной певицей. Вместо него это делала его жена, которая в разговоре отметила, что можно решить конфликт мирным путём. Однако позже защитник ответчика ни о каком мирном урегулировании не заявлял.

Судебное заседание должно состояться 14 октября, информирует URA.RU.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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