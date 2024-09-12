Тревожная кнопка и гроб за 300 тысяч рублей: как похоронили Маслякова

Стас Барецкий рассказал об особенности гроба Александра Маслякова

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель КВН Александр Масляков был похоронен в гробу с тревожной кнопкой на случай возможного пробуждения, рассказал Стас Барецкий, президент Союза профессиональных ритуальных агентов.

Фото: unsplash.com by Дэвид Монье, CC0

По словам Барецкого, тревожную кнопку можно использовать, если покойник неожиданно оживет — сигнал поступит родственнику на специальный пейджер. Хотя эта функция звучит мрачно, она довольно популярна среди состоятельных клиентов и стоит недорого. Сам гроб был классического типа, без вычурных элементов, и его стоимость варьировалась от 300 до 350 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

Масляков был похоронен в концертном зале "Планета КВН", окруженный белыми и красными розами, траурными венками, а тело было покрыто молочным одеялом. Церемония прощания прошла под продолжительные аплодисменты, которые длились более 10 минут, демонстрируя народную любовь и уважение к легендарному телеведущему.

Уточнения

КВН — телевизионные юмористические игры в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.



Гроб (домови́на, саркофаг) — продолговатый ящик, в котором обычно хоронят в земле мёртвое тело человека или животных.



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