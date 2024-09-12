Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Родители Гарри Поттера с Кузбасса поблагодарили медиков за заботу
Аргентина проиграла сборной Колумбии по футболу
Эксперт Бочкина: при блокировке перевода нужно в первую очередь связаться с банком
Туристы впервые в истории вышли в открытый космос
Почему заправка с работающим двигателем опасна для вашего автомобиля
Эксперт Мухтабаров: за несоблюдение ПДД самокатчикам грозит штраф
Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся
Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой

Кристина Орбакайте нашла хитрый способ вернуться на сцену в России

Павел Рудченко считает, что Орбакайте вернётся на российскую сцену
1:04
Шоу-бизнес

Известная певица Кристина Орбакайте недавно объявила о завершении своей концертной деятельности в России.

Павел Рудченко считает, что Орбакайте вернётся на российскую сцену
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, CC BY-SA 4.0

В своем последнем интервью она выразила надежду на встречу с публикой "в лучшей жизни", избегая конкретных деталей.

Однако музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что это заявление носит временный характер. По его мнению, Орбакайте не планирует окончательно уходить с российской сцены, а лишь ждет более удобного момента для возвращения. Рудченко указывает на то, что певица выбрала "хитрую" стратегию: она выжидает, пока спадет общественный ажиотаж и прекратится волна возмущений по поводу её деятельности в России. Некоторые активисты негативно восприняли тот факт, что Орбакайте зарабатывает на российских зрителях, живя за границей, в частности в США, сообщает URA.RU.

Рудченко полагает, что и Кристина, будучи под влиянием своей матери, не откажется от концертов на родине.

Уточнения

Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Почему заправка с работающим двигателем опасна для вашего автомобиля
Эксперт Мухтабаров: за несоблюдение ПДД самокатчикам грозит штраф
Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся
Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой
Профессор Гордиенко: исчезновение наличных денег к 2030 году вряд ли возможно
Держите их подальше от воды: названы 8 пород собак, которые очень плохо плавают
В ИКИ предупредили о магнитной буре в ночь на 13 сентября
Пентагон: чем будут питаться РФ и ЕС после ядерной бомбардировки
Эндокринолог назвала тиреотоксикоз одной из причин ночной потливости
Пять дизайнерских мифов, от которых пора отказаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.