Кристина Орбакайте нашла хитрый способ вернуться на сцену в России

Павел Рудченко считает, что Орбакайте вернётся на российскую сцену

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Кристина Орбакайте недавно объявила о завершении своей концертной деятельности в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, CC BY-SA 4.0

В своем последнем интервью она выразила надежду на встречу с публикой "в лучшей жизни", избегая конкретных деталей.

Однако музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что это заявление носит временный характер. По его мнению, Орбакайте не планирует окончательно уходить с российской сцены, а лишь ждет более удобного момента для возвращения. Рудченко указывает на то, что певица выбрала "хитрую" стратегию: она выжидает, пока спадет общественный ажиотаж и прекратится волна возмущений по поводу её деятельности в России. Некоторые активисты негативно восприняли тот факт, что Орбакайте зарабатывает на российских зрителях, живя за границей, в частности в США, сообщает URA.RU.

Рудченко полагает, что и Кристина, будучи под влиянием своей матери, не откажется от концертов на родине.

Уточнения

Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.



Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.



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