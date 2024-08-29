Три концерта грандиозного всероссийского марафона "Музыка в цехах" прошли на крупнейших предприятиях Санкт-Петербурга

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В последние дни лета сразу три концерта марафона "Музыка в цехах", организованного телеканалом RU.TV и членом совета директоров "Русской Медиагруппы" Юрием Киселевым в поддержку тружеников тыла, прошли в Северной столице.

Фото: Пресс-служба Русской Медиагруппы

Артисты выступили на крупнейших стратегических судо- и машиностроительных предприятиях. Все три дня, как гость, поддержать исполнителей на сцену выходил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Группы "Земляне", "Санкт-Петербург" и Роман Архипов выступили на петербургских предприятиях: судостроительном заводе "Северная верфь", "Пролетарском заводе" и "Балтийском заводе". Все они производят различную технику для нужд российской армии и флота и имеют колоссальное значение для обороноспособности страны.

Марафон "Музыка в цехах" — это большая патриотическая акция, созданная как продолжение инициативы продюсера и основателя культовой группы "Земляне" Владимира Киселева о премировании российских бойцов, подбивших в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства. Для "Русской Медиагруппы" была очевидна необходимость поддержать также и тружеников тыла, отметить их самоотверженную работу и высокий вклад в приближение Победы.

"Сегодняшнее мероприятие — заключительное из трехдневного цикла, — рассказал Юрий Киселев на площадке "Балтийского завода". — Проект "Музыка в цехах" мы запустили в первые месяцы СВО, выступили на большом количестве заводов — в поддержку передовиков производства. В рамках этих мероприятий мы привозим артистов, поддерживаем работников финансово. Мы идем по стопам артистов, которые во время Великой Отечественной войны приезжали с гастролями, выступали для тружеников тыла. Это дело правое и нужное, и мы будем продолжать".

Особенно важно для заводчан было то, что концерты посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он пообщался с работниками предприятий, поблагодарил их за труд, выслушал предложения и пожелания.

"Концерты на заводах — хорошая поддержка трудовых коллективов и возрождение доброй традиции. Сегодня искусство вновь там, где оно нужнее всего. В заводские цеха приходит музыка, к рабочим коллективам приезжают любимые исполнители", — подчеркнул губернатор.

Также Александр Беглов особо отметил ту роль, которую играет Санкт-Петербург в промышленном развитии России: "Со времен Петра Первого наш город — не только культурная, но и промышленная столица России. Мы гордимся как великими деятелями культуры, так и прославленными предприятиями, работающими на выполнение поручения нашего Президента о достижении технологического суверенитета и укрепляющими промышленный потенциал не только Петербурга, но и всей страны".

Сами артисты отметили невероятную атмосферу, которая царила на площадках. Из раза в раз концерты марафона "Музыка в цехах" становятся для исполнителей ответственной миссией, реализацией их гражданского долга. А главное, что именно заводчане и бойцы российской армии встречают артистов горячее всего. В результате каждый концерт становится колоссальным обменом энергией.

"Эти концерты — наша благодарность работникам, — подчеркнул Владимир Киселев-младший, выступивший ведущим мероприятия. — Мы привозим праздник в их дом — их цех. От сотрудников и руководства заводов звучат теплые слова в наш адрес, повышается их производительность. Люди понимают, зачем они трудятся и что мы все едины сейчас".

За время проведения марафона "Музыка в цехах" артисты также посетили Челябинск, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города. Впереди — новые производственные площадки и выступления.