Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борьба с возрастом: как ежедневные привычки сохраняют молодость
Почему заправка на круглую сумму не всегда выгодна
В Минздраве предупредили о похожей на COVID болезни вейперов EVALI
Туристка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике
Подготовка кабачков к осеннему плодоношению: что нужно знать
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку

Три концерта грандиозного всероссийского марафона "Музыка в цехах" прошли на крупнейших предприятиях Санкт-Петербурга

4:04
Шоу-бизнес

В последние дни лета сразу три концерта марафона "Музыка в цехах", организованного телеканалом RU.TV и членом совета директоров "Русской Медиагруппы" Юрием Киселевым в поддержку тружеников тыла, прошли в Северной столице.

Три концерта грандиозного всероссийского марафона "Музыка в цехах" прошли на крупнейших предприятиях Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Русской Медиагруппы

Артисты выступили на крупнейших стратегических судо- и машиностроительных предприятиях. Все три дня, как гость, поддержать исполнителей на сцену выходил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Группы "Земляне", "Санкт-Петербург" и Роман Архипов выступили на петербургских предприятиях: судостроительном заводе "Северная верфь", "Пролетарском заводе" и "Балтийском заводе". Все они производят различную технику для нужд российской армии и флота и имеют колоссальное значение для обороноспособности страны.

Марафон "Музыка в цехах" — это большая патриотическая акция, созданная как продолжение инициативы продюсера и основателя культовой группы "Земляне" Владимира Киселева о премировании российских бойцов, подбивших в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства. Для "Русской Медиагруппы" была очевидна необходимость поддержать также и тружеников тыла, отметить их самоотверженную работу и высокий вклад в приближение Победы.

"Сегодняшнее мероприятие — заключительное из трехдневного цикла, — рассказал Юрий Киселев на площадке "Балтийского завода". — Проект "Музыка в цехах" мы запустили в первые месяцы СВО, выступили на большом количестве заводов — в поддержку передовиков производства. В рамках этих мероприятий мы привозим артистов, поддерживаем работников финансово. Мы идем по стопам артистов, которые во время Великой Отечественной войны приезжали с гастролями, выступали для тружеников тыла. Это дело правое и нужное, и мы будем продолжать".

Особенно важно для заводчан было то, что концерты посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он пообщался с работниками предприятий, поблагодарил их за труд, выслушал предложения и пожелания.

"Концерты на заводах — хорошая поддержка трудовых коллективов и возрождение доброй традиции. Сегодня искусство вновь там, где оно нужнее всего. В заводские цеха приходит музыка, к рабочим коллективам приезжают любимые исполнители", — подчеркнул губернатор.

Также Александр Беглов особо отметил ту роль, которую играет Санкт-Петербург в промышленном развитии России: "Со времен Петра Первого наш город — не только культурная, но и промышленная столица России. Мы гордимся как великими деятелями культуры, так и прославленными предприятиями, работающими на выполнение поручения нашего Президента о достижении технологического суверенитета и укрепляющими промышленный потенциал не только Петербурга, но и всей страны".

Сами артисты отметили невероятную атмосферу, которая царила на площадках. Из раза в раз концерты марафона "Музыка в цехах" становятся для исполнителей ответственной миссией, реализацией их гражданского долга. А главное, что именно заводчане и бойцы российской армии встречают артистов горячее всего. В результате каждый концерт становится колоссальным обменом энергией.

"Эти концерты — наша благодарность работникам, — подчеркнул Владимир Киселев-младший, выступивший ведущим мероприятия. — Мы привозим праздник в их дом — их цех. От сотрудников и руководства заводов звучат теплые слова в наш адрес, повышается их производительность. Люди понимают, зачем они трудятся и что мы все едины сейчас".

За время проведения марафона "Музыка в цехах" артисты также посетили Челябинск, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города. Впереди — новые производственные площадки и выступления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Последние материалы
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
Какие знаки зодиака чаще всего ищут ссоры
VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен
Чемпион UFC Джонс будет драться с бойцом Миочичем
Собака виляет хвостом не только от радости: кинологи назвали ещё одну неожиданную причину
Как правильно сочетать селёдку с другими продуктами
Аксёнов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.