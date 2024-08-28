Клава Кока оказалась в больнице после тяжёлого перелёта с Камчатки

Клава Кока рассказала подписчикам в своём блоге о тревожной ситуации, с которой столкнулась после возвращения с отдыха. Певица провела незабываемое время на Камчатке, но его завершение оказалось не таким радостным, как начало. По её словам, состояние было настолько тяжелым, что она едва могла держать телефон в руках.
Знаменитость опубликовала фото, где лежит под капельницей, и поделилась своими переживаниями:
"Простите за молчание. Еле добралась до Москвы (полет длился девять часов). Чтобы вы понимали, насколько мне было плохо, это лишь второй случай за всю мою карьеру, когда я не смогла выйти на работу".
Стоит отметить, что Клава не первый раз сталкивается с трудностями во время отпуска. Ранее она вместе с возлюбленным Александром Повериным оказалась на острове Мадейра, охваченном пожарами. Однако паре удалось выбраться и продолжить путешествие.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
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