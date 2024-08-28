Клава Кока оказалась в больнице после тяжёлого перелёта с Камчатки

Клава Кока попала в больницу после отдыха на Камчатке

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока рассказала подписчикам в своём блоге о тревожной ситуации, с которой столкнулась после возвращения с отдыха. Певица провела незабываемое время на Камчатке, но его завершение оказалось не таким радостным, как начало. По её словам, состояние было настолько тяжелым, что она едва могла держать телефон в руках.

Фото: Own work by Okras, CC BY-SA 4.0

Знаменитость опубликовала фото, где лежит под капельницей, и поделилась своими переживаниями:

"Простите за молчание. Еле добралась до Москвы (полет длился девять часов). Чтобы вы понимали, насколько мне было плохо, это лишь второй случай за всю мою карьеру, когда я не смогла выйти на работу".

Стоит отметить, что Клава не первый раз сталкивается с трудностями во время отпуска. Ранее она вместе с возлюбленным Александром Повериным оказалась на острове Мадейра, охваченном пожарами. Однако паре удалось выбраться и продолжить путешествие.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.