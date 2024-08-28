Возлюбленный Тейлор Свифт сделал неожиданный подарок — скаковую лошадь по имени Свифт

Трэвис Келси, возлюбленный Тейлор Свифт, подарил певице незабываемый подарок — скаковую лошадь с именем, схожим с её собственным. По информации из Team Valor International, компания Kansas City Chiefs, совладельцем которой является Трэвис, приобрела трехлетнего скакуна по кличке Свифт Деливери.
Трэвис Келси, звезда НФЛ, который владеет значительной долей акций Kansas City Chiefs, возможно, сделал эту покупку в честь своей знаменитой возлюбленной. Скаковую лошадь Свифт Деливери можно сравнить с Тейлор Свифт, но только в мире скачек. Эта лошадь уже успела проявить себя, выиграв свои первую соревнования на ипподроме Вудбайн в июне, что обещает ей блестящую карьеру, а Трэвису — солидную прибыль.
После долгих отношений и разорванной помолвки с Джо Элвином Тейлор Свифт, кажется, готова вновь связать себя узами брака. Недавно появились слухи о том, что пара уже активно готовится к свадьбе.
Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций. Это один из редких поп-феноменов: суперзвезда, сумевшая полностью перейти из жанра кантри в мейнстрим и стать поп-исполнителем, оставаясь при этом автором большинства своих песен.
Национа́льная футбо́льная ли́га (НФЛ; англ. National Football League [NFL]) — профессиональная лига американского футбола в США. В настоящее время в НФЛ играет 32 команды. Лига была создана в 1920 году под названием «Американская профессиональная футбольная ассоциация» и получила своё нынешнее название в 1922 году. Наибольшую популярность НФЛ обрела в 1960—1970-х годах после объединения с конкурирующей лигой — Американской футбольной лигой.
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