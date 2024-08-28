Возлюбленный Тейлор Свифт сделал неожиданный подарок — скаковую лошадь по имени Свифт

Возлюбленный Тейлор Свифт неожиданно подарил ей скаковую лошадь

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Трэвис Келси, возлюбленный Тейлор Свифт, подарил певице незабываемый подарок — скаковую лошадь с именем, схожим с её собственным. По информации из Team Valor International, компания Kansas City Chiefs, совладельцем которой является Трэвис, приобрела трехлетнего скакуна по кличке Свифт Деливери.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

Трэвис Келси, звезда НФЛ, который владеет значительной долей акций Kansas City Chiefs, возможно, сделал эту покупку в честь своей знаменитой возлюбленной. Скаковую лошадь Свифт Деливери можно сравнить с Тейлор Свифт, но только в мире скачек. Эта лошадь уже успела проявить себя, выиграв свои первую соревнования на ипподроме Вудбайн в июне, что обещает ей блестящую карьеру, а Трэвису — солидную прибыль.

После долгих отношений и разорванной помолвки с Джо Элвином Тейлор Свифт, кажется, готова вновь связать себя узами брака. Недавно появились слухи о том, что пара уже активно готовится к свадьбе.

Уточнения

Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций. Это один из редких поп-феноменов: суперзвезда, сумевшая полностью перейти из жанра кантри в мейнстрим и стать поп-исполнителем, оставаясь при этом автором большинства своих песен.

Национа́льная футбо́льная ли́га (НФЛ; англ. National Football League [NFL]) — профессиональная лига американского футбола в США. В настоящее время в НФЛ играет 32 команды. Лига была создана в 1920 году под названием «Американская профессиональная футбольная ассоциация» и получила своё нынешнее название в 1922 году. Наибольшую популярность НФЛ обрела в 1960—1970-х годах после объединения с конкурирующей лигой — Американской футбольной лигой.