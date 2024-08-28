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Моника Беллуччи и Тим Бёртон на красной дорожке: элегантность и любовь в одном кадре

Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
1:14
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи и Тим Бёртон, демонстрируя нежность и элегантность, прибыли на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Битлджус 2". Этот вечер стал особенным не только благодаря премьере, но и благодаря теплым отношениям пары, которые ярко проявились на красной дорожке.

Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
Фото: Own work by Manfred Werner - Tsui, CC BY-SA 3.0

Моника, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Бёртона, выбрала для мероприятия классический белый костюм, который подчеркнул её утонченный стиль. Под пиджаком звезды виднелась черная блузка, а в руках — стильная сумка-багет белого цвета. Тим, в свою очередь, появился в чёрном брючном костюме с замшевыми ботинками и шляпой, идеально подходящими к тематике его готической комедии.

Ранее пара уже появлялась вместе на публике, посетив 64-ю церемонию Globo d'Oro Awards, где они также привлекли внимание своим счастливым и влюблённым видом. Напомним, что слухи о романе 66-летнего режиссёра и 59-летней актрисы начали распространяться в прошлом году, когда их фото во время свидания украсило обложку одного французского издания.

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. Фильмы Бёртона отличаются чёрным юмором, макабрическими и готическими элементами, деконструкцией традиционных сказочных и мистических сюжетов.

Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964) — итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“». Моника Беллуччи — звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как «Доберман» и «Необратимость».

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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