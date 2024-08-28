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В золоте и чёрном: Джиджи Хадид восхищает в новой кампании Rabanne

Новую кампанию Rabanne с Джиджи Хадид сравнили с образом Шарлиз Терон
0:49
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид стала лицом нового аромата от Rabanne, получившего название Million Gold. Бренд представил первые кадры рекламной кампании, включающие как видеоролик, так и фотографии. В видео модель предстает в двух ярких образах: эффектном золотом наряде и элегантном чёрном костюме.

Новую кампанию Rabanne с Джиджи Хадид сравнили с образом Шарлиз Терон
Фото: Gigi Hadid by Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0

Реакция пользователей на выбор Джиджи для этой кампании была более чем положительной: социальные сети быстро заполнились восторженными отзывами. Некоторые даже сравнили эту съемку с культовыми рекламами аромата J'adore Dior, в которых снималась Шарлиз Терон. Примечательно, что недавно лицом этого парфюма стала Рианна, однако пользователи сети остались недовольны таким выбором нового амбассадора.

Уточнения

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса и продюсер. Терон приобрела известность в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах «Два дня в долине» (1996), «Могучий Джо Янг» (1998), «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999).

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино и телевидения. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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