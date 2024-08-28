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Алсу официально развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Алсу после 18 лет брака: "Сегодня начинается новая глава"
0:58
Шоу-бизнес

27 августа певица Алсу официально развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Решение о расторжении брака принял Пресненский суд Москвы.

Алсу после 18 лет брака: "Сегодня начинается новая глава"
Фото: Own work by Okras, CC BY-SA 4.0

После этого события Алсу поделилась своими мыслями в личном блоге, заявив, что не теряет оптимизма и с надеждой смотрит в будущее.

"Каждый день мы делаем выбор, который может изменить нашу жизнь навсегда. Сегодня я открываю новую главу", — написала она.

Многие подписчики поддержали певицу и выразили уверенность, что она вскоре найдет нового спутника жизни. Сама Алсу подчеркнула, что всегда была окружена вниманием мужчин, но в браке оставалась верной и не позволяла себе лишнего.

Что касается детей, они останутся жить с матерью. Адвокат Яна Абрамова сообщил, что он продолжит финансово поддерживать детей на том же уровне, что и до развода.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019). Артист ЮНЕСКО во имя мира (2011). Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение—2000», заняла второе место.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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