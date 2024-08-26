Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила для таксистов и водителей с 1 сентября
Учёные из Санта-Барбары нашли у комаров усики для поиска жертвы по ИК-излучению
Подготовка клубники к зиме: необходимые подкормки
Россиянам предложили исследовать новые веломаршруты в России
Связь между пробиотиками и акне: как улучшить состояние кожи
Врач-кардиолог объяснила, какие отеки нельзя лечить самостоятельно
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке
Врачи рассказали о рисках избытка соли в питании
Платформы ИИ Intel помогают выявлять спортивные таланты

Джастин Бибер на грани: друзья бьют тревогу из-за проблем с контролем эмоций

Джастин Бибер теряет контроль: что говорят его друзья
1:19
Шоу-бизнес

Джастин Бибер переживает непростые времена. Его друзья всерьёз обеспокоены: недавно ставший отцом артист всё чаще сталкивается с проблемами контроля над своими эмоциями, что создает напряженные ситуации как для него самого, так и для окружающих.

Джастин Бибер теряет контроль: что говорят его друзья
Фото: Justin Bieber -DSC_0452-10.20.12 by Joe Bielawa, CC BY 0.2

Один из инцидентов был запечатлен на видео: в холле отеля Бибер вспылил и накинулся на поклонников, которые снимали его непривычный наряд.

"Джастин сейчас не в лучшей форме. Он регулярно теряет самообладание на публике и остро реагирует даже на мелочи. Это явно связано со стрессом и трудностями в управлении своими эмоциями. Близкие надеются, что он обратится за консультацией по контролю гнева", — рассказал источник изданию In Touch Weekly.

Собеседник подчеркнул, что с учётом уровня популярности, которого достиг Бибер, ему следует принять факт: внимание публики теперь неотъемлемо от его жизни. Всегда найдутся те, кто захочет его спровоцировать, и поэтому важно учиться сохранять спокойствие.

Ранее певец также опубликовал видео, где он едва сдерживает слезы. Многие связывают это с волнением из-за нового этапа в его жизни — совсем недавно Джастин впервые стал отцом.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. Бибер является артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), а также Island Records. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» двадцатиоднолетний Джастин получил премию в категории «Лучшая танцевальная запись».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

История Джастина Бибера и Селены Гомес
Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Три самых преданных породы собак на свете
Как добиться идеального вкуса тыквы: рекомендации от садоводов
Как добиться идеального вкуса тыквы: рекомендации от садоводов
Последние материалы
Дипломат Нгуен Тьи Там: "Сегодня Вьетнам пытаются расшатать внешние силы"
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке
Врачи рассказали о рисках избытка соли в питании
Платформы ИИ Intel помогают выявлять спортивные таланты
Эти породы кошек просто не могут жить без воды: топ-3
Эксперты предупреждают: какие цветы нельзя обрезать осенью
Врач-педиатр о влиянии холодной воды на психическое здоровье и снижение стресса
Эффективные советы по предотвращению размывания туши для ресниц
Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи
Рост цен на золото связан с ожиданиями изменения политики ФРС США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.