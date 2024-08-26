Джастин Бибер на грани: друзья бьют тревогу из-за проблем с контролем эмоций

Джастин Бибер теряет контроль: что говорят его друзья

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джастин Бибер переживает непростые времена. Его друзья всерьёз обеспокоены: недавно ставший отцом артист всё чаще сталкивается с проблемами контроля над своими эмоциями, что создает напряженные ситуации как для него самого, так и для окружающих.

Фото: Justin Bieber -DSC_0452-10.20.12 by Joe Bielawa, CC BY 0.2

Один из инцидентов был запечатлен на видео: в холле отеля Бибер вспылил и накинулся на поклонников, которые снимали его непривычный наряд.

"Джастин сейчас не в лучшей форме. Он регулярно теряет самообладание на публике и остро реагирует даже на мелочи. Это явно связано со стрессом и трудностями в управлении своими эмоциями. Близкие надеются, что он обратится за консультацией по контролю гнева", — рассказал источник изданию In Touch Weekly.

Собеседник подчеркнул, что с учётом уровня популярности, которого достиг Бибер, ему следует принять факт: внимание публики теперь неотъемлемо от его жизни. Всегда найдутся те, кто захочет его спровоцировать, и поэтому важно учиться сохранять спокойствие.

Ранее певец также опубликовал видео, где он едва сдерживает слезы. Многие связывают это с волнением из-за нового этапа в его жизни — совсем недавно Джастин впервые стал отцом.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. Бибер является артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), а также Island Records. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» двадцатиоднолетний Джастин получил премию в категории «Лучшая танцевальная запись».

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