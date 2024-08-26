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Дженна Ортега и ночные кошмары: как "Битлджус" стал её детским страхом

Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма
1:00
Шоу-бизнес

Дженна Ортега, которая недавно снялась в продолжении культового фильма "Битлджус", призналась, что её детские воспоминания об этом фильме не самые приятные. В интервью New York Times актриса рассказала, как "Битлджус" стал причиной её ночных кошмаров.

Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма
Фото: SCREAM Vl es protagonizada por dos latinas: Jenna Ortega y Melissa Barrera by LA LATA, CC BY 3.0

В возрасте восьми или девяти лет Дженна впервые увидела этот фильм и была потрясена. Кошмары начались после того, как она увидела человека в костюме клоуна, напоминающем персонажа из "Битлджуса", на Хэллоуине. Это зрелище стало для неё особенно страшным.

Ортега вспомнила, что в её сне Битлджус спускался по перилам двухъярусной кровати, на которой она спала. В этом сне он был одет в костюм супергероя и предлагал ей выпить виноградный сок, что только добавляло ужасов.

Также стоит отметить, что недавно был представлен второй трейлер сиквела "Битлджуса", который снова снял Тим Бертон.

Уточнения

Джéнна Мари́ Ортéга (англ. Jenna Marie Ortega, род. 27 сентября 2002, Палм-Дезерт, Калифорния, США) — американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребёнком. Получила первоначальное признание благодаря роли юной Джейн в сериале The CW «Девственница Джейн». С 2016 по 2018 год играла главную роль Харли Диас в сериале Disney Channel «Жизнь Харли», принёсшей актрисе премию Imagen Award.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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