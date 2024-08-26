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Как отношения с Тимоти Шаламе меняют жизнь Кайли Дженнер

Кайли Дженнер предпочитает оставаться дома после начала отношений с Шаламе
0:44
Шоу-бизнес

Фотомодель и предпринимательница Кайли Дженнер явно отклонилась от привычного образа жизни, сосредоточив всё внимание на своем новом возлюбленном Тимоти Шаламе. По сообщениям Daily Mail, она стала всё реже появляться на общественных мероприятиях и избегает общения с друзьями.

Кайли Дженнер предпочитает оставаться дома после начала отношений с Шаламе
Фото: Own work by Maximilian Bühn, CC BY-SA 4.0

Один из источников отметил, что Кайли, похоже, следуя примеру своего брата Роба, предпочитает проводить время дома, погруженная в отношения с Тимоти. Единственной подругой, с которой у нее осталось близкое общение, является Анастасия Караниколау. Между тем ходят слухи, что Тимоти имел отношения с другими девушками, что создает дополнительные волнения в жизни Кайли.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский и французский актёр. Лауреат многочисленных наград, в том числе номинации на «Оскар», три BAFTA, два «Золотых глобуса», пять премий Американской Гильдии киноактёров и пять премий «Выбор критиков».

Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, бизнесвумен. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» канала E! с 2007 года, основательница компании Kylie Cosmetics.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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