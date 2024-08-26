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Григорий Лепс и Аврора Киба: новая пара шоу-бизнеса на "Новой волне"

Лепс и Киба на "Новой волне": новый дуэт шоу-бизнеса или искренние чувства?
1:01
Шоу-бизнес

62-летний Григорий Лепс вышел в свет с 18-летней Авророй Киба. Они вместе посетили музыкальный фестиваль "Новая волна" в Сочи, где их совместные кадры быстро распространились по Сети.

Лепс и Киба на "Новой волне": новый дуэт шоу-бизнеса или искренние чувства?
Фото: Own work by Okras, CC BY-SA 4.0

На красной дорожке журналисты смогли пообщаться с молодой спутницей музыканта. Аврора призналась, что на фестивале она впервые и ранее даже не смотрела его по телевизору. Григорий Лепс в свою очередь отметил, что не против общения девушки с прессой: "Если у неё есть настроение, пускай пообщается".

Напомним, пара впервые появилась вместе на публике в середине июня на премии "МУЗ-ТВ". Лепс уже успел сделать Авроре роскошный подарок — кольцо с бриллиантом стоимостью около 30 млн рублей. После шквала критики в интернете девушка заверила, что их отношения серьёзные: "Я не новая интрижка Григория Лепса и не запасной вариант".

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) города Москвы. Лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон». Руководитель «Продюсерского центра Григория Лепса».

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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