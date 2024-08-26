Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта: новый поворот в скандале

Отец Джоли требует от Питта прекратить ссоры с ней ради детей

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом всё ещё оставляют желать лучшего. Недавние события только усугубили конфликт между экс-супругами: инцидент с их сыном Паксом и смена фамилии дочери Шайло стали новыми поводами для ссоры. В этом непростом положении в деле решила вмешаться семья Джоли. Её отец, Джон, публично обратился к Питту в надежде на разрешение сложной ситуации.

Фото: War Machine Japan Premiere Red Carpet: Brad Pitt by Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

"Детям нужна стабильность. Я люблю своих внуков и свою дочь. Я хочу, чтобы Брэд взял себя в руки и прекратил этот абсурд", — отметил Джон в интервью Fox News.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит" и начали отношения в 2006 году. Они поженились в 2014-м, но их союз не продлился долго — в 2016 году стало известно о разрыве. Через семь лет, прошлым летом, пара официально завершила бракоразводный процесс. В их совместном воспитании находятся пятеро детей, в том числе приёмных: Шайло, Захара, Нокс, Вивьен, Мэддокс и Пакс. Ранее Джоли признавалась, что заболела серьёзной болезнью перед расставанием с Питтом.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий «Золотой глобус», двух премий Американской Гильдии киноактёров и двух наград Британской киноакадемии.

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, при рождении Войт (англ. Voight), ранее Джоли Питт (англ. Jolie Pitt); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.