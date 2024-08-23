Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке
Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
Медведев: обороноспособность станет ключевым направлением бюджета РФ
The Astrophysical Journal Letters: новый космический объект покинет нашу галактику
Трусова: в ЗАГСе у нас тряслись руки от волнения
Почему глаза заливает кровью: одна из причин — гипертония
Каковы причины роста цен на импортную электроэнергию для Украины: анализ ситуации на рынке энергоресурсов
США смягчили запрет на импорт российских алмазов

Ставропольцы выступили против концерта Шамана за 15 миллионов рублей: "Пусть поёт бесплатно на передовой"

В Ставропольском крае жители возмутились тратой 15 млн рублей на Шамана
1:00
Шоу-бизнес

Жители Ставропольского края возмутились планами потратить 15,3 миллиона рублей на концерт Шамана в рамках празднования Дня региона. Заказчиком мероприятия выступила Ставропольская государственная филармония, пишет newstracker.ru.

В Ставропольском крае жители возмутились тратой 15 млн рублей на Шамана
Фото: Официальный аккаунт в "ВКонтакте" Ярослава Дронова

Ставропольцы в ответ начали писать гневные комментарии в Telegram-каналах властей региона и призывать потратить средства на более полезные дела.

«Прекратите финансировать концерты и направьте эти деньги на помощь тем, кто действительно в них нуждается. Если Шаман хочет выступать, пусть делает это бесплатно на передовой», — предложили россияне.

Граждане выразили мнение. что сейчас не время тратить огромные суммы на развлечения, а лучше приобрести обмундирование, беспилотники и другое оснащение для бойцов спецоперации. 

«Лучше помогите тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — призвали ставропольцы.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Административный центр — город Ставрополь.

Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Последние материалы
Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
Медведев: обороноспособность станет ключевым направлением бюджета РФ
The Astrophysical Journal Letters: новый космический объект покинет нашу галактику
Трусова: в ЗАГСе у нас тряслись руки от волнения
Почему глаза заливает кровью: одна из причин — гипертония
В Ставропольском крае жители возмутились тратой 15 млн рублей на Шамана
Каковы причины роста цен на импортную электроэнергию для Украины: анализ ситуации на рынке энергоресурсов
Позор ФСИН, Думе, чиновникам, которые зарабатывают на потенциальном терроризме
США смягчили запрет на импорт российских алмазов
Врач Артёменко: чтобы привести в норму тестостерон, нужно похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.