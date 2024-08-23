Ставропольцы выступили против концерта Шамана за 15 миллионов рублей: "Пусть поёт бесплатно на передовой"

Жители Ставропольского края возмутились планами потратить 15,3 миллиона рублей на концерт Шамана в рамках празднования Дня региона. Заказчиком мероприятия выступила Ставропольская государственная филармония, пишет newstracker.ru.
Ставропольцы в ответ начали писать гневные комментарии в Telegram-каналах властей региона и призывать потратить средства на более полезные дела.
«Прекратите финансировать концерты и направьте эти деньги на помощь тем, кто действительно в них нуждается. Если Шаман хочет выступать, пусть делает это бесплатно на передовой», — предложили россияне.
Граждане выразили мнение. что сейчас не время тратить огромные суммы на развлечения, а лучше приобрести обмундирование, беспилотники и другое оснащение для бойцов спецоперации.
«Лучше помогите тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — призвали ставропольцы.
Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Административный центр — город Ставрополь.
Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.
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Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.