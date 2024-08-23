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Отцу Киркорова Бедросу грозит штраф или арест 15 суток за административное правонарушение

На отца Филиппа Киркорова завели дело за неуплату штрафа
1:03
Шоу-бизнес

На 92-летнего отца российского артиста Филиппа Киркорова, Бедроса, заведено административное дело за неуплату штрафа, следует из картотеки портала мировых судей Москвы. Предположительно, штраф был выписан за превышение скорости. Об этом сообщает EADaiily.

На отца Филиппа Киркорова завели дело за неуплату штрафа
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 3.0

«Привлекаемое лицо: Киркоров Бедрос Пилибос, статья 20.25 часть 1 КоАП РФ», — говорится в карточке дела.

Статья подразумевает уклонение от уплаты административного штрафа в предусмотренный законом срок. Причина штрафа не уточняется, но, предположительно, он выписан за превышение скорости.

Теперь Киркорову грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере от первоначального, либо арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Сейчас дело возвращено судом должностному лицу для устранения недостатков, после чего снова может поступить на рассмотрение.

Уточнения

Бедро́с Пилибос Кирко́ров (род. 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист НРБ. Народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца, актёра, народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова.

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.

Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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