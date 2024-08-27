Григорий Лепс и Шаман: неожиданный союз, который взорвал музыкальную сцену

Как Григорий Лепс стал лучшим другом Шамана — история, которую нужно знать

Шаман поделился своим опытом работы с Григорием Лепсом, отметив, что их связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. В недавнем выступлении на Красной площади 22 августа, в День Государственного флага, артист представил новую песню "Настоящий мужчина", записанную вместе с Лепсом. Артист откровенно рассказал о том, как состоялось их творческое сотрудничество.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Певцы знакомы уже более двух лет, и разговоры о совместной работе велись давно, но реализовать задуманное получилось только сейчас. По словам Шамана, он сам предложил Лепсу сделать совместный трек.

"Процесс творчества не всегда идет гладко: иногда что-то не складывается, не устраивает одну из сторон. Но теперь всё совпало, и мы поняли, что нужно работать вместе", — поделился певец.

Интересно, что их отношения вышли за рамки работы. Ярослав Дронов называет Лепса своим лучшим другом и отмечает, что они общаются легко и непринуждённо.

"Мы на "ты", можем созвониться в любое время, встречаемся регулярно. Я всегда думал, что не заслужил настоящих друзей, но судьба подарила мне такого друга, как Григорий Лепс", — сказал он.

Лепс, в свою очередь, признавался, что иногда разочаровывается в себе и видит недостатки, которые не всегда может исправить. Однако это не мешает их дружбе. Шаман же подчеркнул, что в каждом человеке есть как положительные, так и отрицательные стороны, и они тесно взаимосвязаны.

Несмотря на известное пристрастие Лепса к спиртному, во время работы над песней "Настоящий мужчина" артисты обошлись без алкоголя.

"Мы с удовольствием пьём чай, можем выпить кофе или просто воды, если работа идёт ночью", — добавил Шаман.

Ранее Лепс рассказал о своей молодой невесте и признался, что подумывает о завершении карьеры.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022). Лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон».

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