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Офтальмолог рассказала, почему возникает боязнь яркого света

Офтальмолог рассказала о причинах боязни яркого света: менингит и энцефалит
1:02
Шоу-бизнес

Врач-офтальмолог Элина Санторо объяснила, почему яркий свет вызывает дискомфорт в глазах.

Офтальмолог рассказала о причинах боязни яркого света: менингит и энцефалит
Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, PDM

Медик рассказала, что боязнь яркого света не является патологией, так как это свойственно всем людям даже со здоровыми глазами.

Специалист, однако, отметила, что существует светобоязнь.

Ранее офтальмолог Мария Белова перечислила виды спорта, которые полезны при нарушениях зрения.

Офтальмолог объяснила, что иногда боязнь света связана с приёмом некоторых препаратов. Если причина не в этом, то такая чрезмерная чувствительность глаз к свету может говорить о серьёзных заболеваниях.

К ним относятся: мигрень, болезни нервной системы, менингит и энцефалит, блефарит, конъюнктив, конъюнктивит, кератит и ряд других проблем.

Санторо в беседе с "Вечерней Москвой" призвала людей, страдающих светобоязнью, обратиться за помощью к специалисту.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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