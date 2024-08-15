Иноагент Максим Галкин* понял, что прогадал, поставив на карту врагов России

Для иноагента Максима Галкина* наступили "окаянные дни"

1:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший артист и юморист Максим Галкин*, признанный иноагентом, готов отказаться от своих антироссийских шуток ради возможности выступать на корпоративах для российских заказчиков. Это связано с тем, что доходы от концертов резко упали.

Фото: ru.wikipedia.org by Vishnemalinovsk, CC BY 3.0

Чтобы заработать, артист может работать без импровизаций и читать заранее написанный сценарий за 80 тысяч евро. По информации Mash, за 8 миллионов рублей пародист будет выступать перед состоятельными гражданами РФ в течение пяти часов. При этом заказчик может сам написать сценарий, а Галкин готов его выучить и выдать за свой. В условиях контракта нет никаких ограничений по темам, которые можно обсуждать.

Кроме того, в рамках контракта предоставляются дополнительные услуги: бутылка 18-летнего виски Macallan, фрукты, нарезка, охрана по специальному соглашению с директором Галкина, номер в пятизвёздочном отеле (без предыдущих запросов типа «обязательно «президентский») и билеты бизнес-класса для полёта из Кипра/Израиля до места проведения корпоратива, а также трансфер из аэропорта. Всё это не дороже 500 тысяч рублей.

По словам источников из окружения Галкина, причина его готовности выступать на таких условиях — финансовые трудности семьи Примадонны. Она планирует дать большой сольный концерт в России до конца года и приехать на родину, чтобы договориться о выступлении и решить вопрос со снятием с Максима статуса иноагента. Ведь сам он сделать этого не может.

Возможно, антироссийские высказывания артиста действительно были связаны с его политической безграмотностью и желанием "не отставать от культурного Запада". Глупость простительна, но не простительна измена.