Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Равновесие и гибкость: как поддерживать здоровье после 60
Режиссёр Джеймс Кэмерон разрабатывает новый проект во вселенной "Терминатора"
Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
Врач Саламатина: после 45 лет важно периодически проходить 8 обследований
Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки
Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять
Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии
Что делать, если ваш ребенок мешает соседям в самолете

Likee Party Tour — уникальное событие для самой креативной и талантливой молодёжи

В Москве пройдёт Likee Party Tour для юных блогеров
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По пяти городам России, в том числе 1 сентября и в Москве, пройдёт Likee Party Tour.

В Москве пройдёт Likee Party Tour для юных блогеров
Фото: Дмитрий Щербинин

Музыкальный праздник проводит платформа коротких видео Likee. Мероприятие каждый год привлекает молодёжь, собирая самых влиятельных инфлюенсеров России. В туре примут участие популярные блогеры и танцевальные группы. Посетители смогут сделать фото и видео в спецзонах, поучаствуют в фан-встречах.

"Тур по России — это уникальное событие, которое даёт возможность проявить себя самым креативным и талантливым молодым блогерам и собирает молодёжь со всей страны в одном месте. Мы создаём праздничную атмосферу, где пользователи Likee наконец-то могут встретиться вживую, пообщаться, поделиться творческими идеями и вдохновить друг друга на создание нового контента.

Кстати, многие дети знаменитостей решили начать свою блогерскую карьеру именно в Likee, например, Ариэла Самойлова, дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал генеральный директор компании Likee в России Дмитрий Щербинин.

Он отметил, что платформа Likee открывает огромные возможности для самовыражения и творчества. Здесь пользователи могут создавать и смотреть короткие видеоролики на любую тему, участвовать в челленджах, общаться с другими участниками сообщества. Благодаря разнообразию контента и возможности быстро и легко снимать видео, Likee становится не только развлечением, но и полезным инструментом для развития творческих навыков и общения с другими людьми.

Подводя итог, можно сказать, что Likee необходим всем, кто ценит молодое поколение, ведь они — наше будущее. В 2024 году фестиваль получил поддержку телеканала RU.TV. Pravda.Ru тоже постарается побывать на мероприятии.

LIKEE PARTY_Видеоугол День 2_94
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами Дмитрий Плотников
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Последние материалы
Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки
Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять
Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии
Что делать, если ваш ребенок мешает соседям в самолете
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Kinggath Creations выпустила новый мод для Skyrim
Хинкл: ВВП России вырос на три процента
Представлен новый тип инсулина, способный произвести революцию в лечении диабета
Победить крота на огороде помогут натуральные репелленты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.