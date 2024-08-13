Likee Party Tour — уникальное событие для самой креативной и талантливой молодёжи

В Москве пройдёт Likee Party Tour для юных блогеров

По пяти городам России, в том числе 1 сентября и в Москве, пройдёт Likee Party Tour.

Фото: Дмитрий Щербинин

Музыкальный праздник проводит платформа коротких видео Likee. Мероприятие каждый год привлекает молодёжь, собирая самых влиятельных инфлюенсеров России. В туре примут участие популярные блогеры и танцевальные группы. Посетители смогут сделать фото и видео в спецзонах, поучаствуют в фан-встречах.

"Тур по России — это уникальное событие, которое даёт возможность проявить себя самым креативным и талантливым молодым блогерам и собирает молодёжь со всей страны в одном месте. Мы создаём праздничную атмосферу, где пользователи Likee наконец-то могут встретиться вживую, пообщаться, поделиться творческими идеями и вдохновить друг друга на создание нового контента. Кстати, многие дети знаменитостей решили начать свою блогерскую карьеру именно в Likee, например, Ариэла Самойлова, дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал генеральный директор компании Likee в России Дмитрий Щербинин.

Он отметил, что платформа Likee открывает огромные возможности для самовыражения и творчества. Здесь пользователи могут создавать и смотреть короткие видеоролики на любую тему, участвовать в челленджах, общаться с другими участниками сообщества. Благодаря разнообразию контента и возможности быстро и легко снимать видео, Likee становится не только развлечением, но и полезным инструментом для развития творческих навыков и общения с другими людьми.

Подводя итог, можно сказать, что Likee необходим всем, кто ценит молодое поколение, ведь они — наше будущее. В 2024 году фестиваль получил поддержку телеканала RU.TV. Pravda.Ru тоже постарается побывать на мероприятии.

LIKEE PARTY_Видеоугол День 2_94