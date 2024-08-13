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Лариса Долина стала жертвой аферистов с недвижимостью

Аферисты с недвижимостью обманули Ларису Долину на 150 млн. рублей
1:56
Шоу-бизнес

Ларису Долину обманули мошенники. По предварительным данным, певица продала свою квартиру в Москве, передав неизвестным лицам около 150 миллионов рублей.

Аферисты с недвижимостью обманули Ларису Долину на 150 млн. рублей
Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, PDM

Сегодня утром в элитный жилой комплекс на Ксеньинском переулке в районе Хамовники пришли пять неизвестных людей, которые заявили, что они являются новыми владельцами 236-метровой квартиры, принадлежавшей ранее Ларисе Долиной. Охранники жилого комплекса были удивлены таким поворотом событий и отказались пускать новых жильцов в здание. Затем они заблокировали все выходы из здания и вызвали полицию.

Новые жильцы утверждают, что они уже давно заплатили за квартиру, и Лариса Долина должна была освободить её более месяца назад. К месту происшествия прибыли полицейские, которые забрали покупателей в отдел для выяснения обстоятельств.

Возможно, новые владельцы квартиры Ларисы Долиной станут единственными пострадавшими в этой истории. Если Долина и её защита смогут доказать в суде, что сделка была совершена под давлением или в состоянии аффекта, то суд может признать её недействительной. В этом случае квартира будет возвращена певице. А покупатели будут вынуждены подчиниться решению суда, хотя они, по всей видимости, являются добросовестными людьми.

По нашей информации, новые владельцы — семейная пара из Москвы, которая заплатила за квартиру Долиной 112 миллионов рублей через легальное агентство недвижимости в офисе в "Москва-Сити". Сейчас квартира Долиной арестована по решению суда, и сделки с ней запрещены. Вероятно, после продажи квартиры народная артистка РФ поняла, что её обманывают, и обратилась к юристам с просьбой обратиться в суд, чтобы тот наложил арест на квартиру.

Подробности

Долина, Лариса Александровна
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года). Репертуар певицы включает песни в стилях джаз и поп-музыка. Наиболее известные песни в её исполнении — «Погода в доме» и «Стена». Лауреат национальной российской музыкальной премии «Овация» (1994, 1996, 1997). == Ссылки == larisadolina.com — официальный сайт Ларисы Долиной Источник

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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