Продюсер Рудченко оценил, стоит ли Пугачёвой пытаться снять с мужа статус иноагента

Продюсер Рудченко: Пугачёвой не стоит пытаться снять с мужа статус иноагента

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил, следует ли певице Алле Пугачёвой попытаться снять с мужа Максима Галкина* статус иноагента. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Фото: RIA Novosti archive by Андрей Дегтярев, CC BY-SA 3.0

По мнению Павла Рудченко, певице не стоит пробовать снять с супруга статус. Продюсер заявил, что это — неблагодарное дело.

"Может ли Пугачёва повлиять на снятие с Галкина* статуса иноагента? Очень неблагодарное дело — вписываться и решать этот вопрос на высоком уровне. Всё это неблагодарно", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алла Пугачёва даёт частные концерты для приближённых людей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.