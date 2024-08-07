Продюсер Рудченко оценил, стоит ли Пугачёвой пытаться снять с мужа статус иноагента

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил, следует ли певице Алле Пугачёвой попытаться снять с мужа Максима Галкина* статус иноагента. Об этом он сообщил NEWS.ru.
По мнению Павла Рудченко, певице не стоит пробовать снять с супруга статус. Продюсер заявил, что это — неблагодарное дело.
"Может ли Пугачёва повлиять на снятие с Галкина* статуса иноагента? Очень неблагодарное дело — вписываться и решать этот вопрос на высоком уровне. Всё это неблагодарно", — сообщил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Алла Пугачёва даёт частные концерты для приближённых людей.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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