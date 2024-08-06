Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова пожаловалась на самочувствие: мой организм в шоке

Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, как чувствует себя после всех перемещений по миру.

Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой, PDM

Бузова рассказала, что после 8-часового перелёта из Колумбии оказалась в Новосибирске, потом она посетила Калининград, после чего попала домой в Москву.

"Мой организм просто в шоке. Вечером не уснуть, а днём хожу как зомби", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Бузова связывает проблемы со здоровьем с акклиматизацией.

Ранее работающая в джунглях Ольга Бузова пожаловалась на отёки.