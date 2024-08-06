Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова пожаловалась на самочувствие: мой организм в шоке

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, как чувствует себя после всех перемещений по миру.
Бузова рассказала, что после 8-часового перелёта из Колумбии оказалась в Новосибирске, потом она посетила Калининград, после чего попала домой в Москву.
"Мой организм просто в шоке. Вечером не уснуть, а днём хожу как зомби", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.
Бузова связывает проблемы со здоровьем с акклиматизацией.
Ранее работающая в джунглях Ольга Бузова пожаловалась на отёки.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.