Звезда "Дома-2" Ксения Бородина похвасталась купленной в Москве дорогостоящей недвижимостью.
Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* кадры из своей новой столичной квартиры с панорамными окнами, которые выходят на Поклонную гору Москвы.
В апартаментах звезды ТВ в центре Москвы имеется детская, гостиная, спальня, а также большая кухня и гардеробная.
"Два месяца назад сделала себе подарок, скоро буду показывать, как тут всё меняется", — написала телеведущая под фото.
Интернет-пользователи назвали Бородину завидной невестой.
Ранее утопающая в цветах, любви и счастье Ксения Бородина, которая закрутила роман с участником реалити-шоу Николаем Сердюковым, резко ответила тем, кто предрекает ей несчастья в личной жизни.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.