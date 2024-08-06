Ксения Бородина приобрела роскошную квартиру в центре Москвы: завидная невеста

Ксения Бородина купила ещё одну квартиру в центре столицы

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина похвасталась купленной в Москве дорогостоящей недвижимостью.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* кадры из своей новой столичной квартиры с панорамными окнами, которые выходят на Поклонную гору Москвы.

В апартаментах звезды ТВ в центре Москвы имеется детская, гостиная, спальня, а также большая кухня и гардеробная.

"Два месяца назад сделала себе подарок, скоро буду показывать, как тут всё меняется", — написала телеведущая под фото.

Интернет-пользователи назвали Бородину завидной невестой.

Ранее утопающая в цветах, любви и счастье Ксения Бородина, которая закрутила роман с участником реалити-шоу Николаем Сердюковым, резко ответила тем, кто предрекает ей несчастья в личной жизни.

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