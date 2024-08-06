Врачи сумели спасти ногу пранкера Эдварда Била: "Полноги разобрали до деталей"

Медики сохранили конечность упавшего с самоката пранкера Эдварда Била, несмотря на заражение крови и угрозу ампутации ноги.
Врачи решили не ампутировать ногу Эдварда Била, однако инфекция никуда не делась, поэтому пранкеру грозит долгое восстановление. Друзья блогера объяснили, что реабилитация может продлиться более полугода.
"Полноги разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации," — написали приятели Эдварда в Telegram-канале блогера.
Знакомые пранкера поблагодарили врачей за профессионализм.
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