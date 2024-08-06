Врачи сумели спасти ногу пранкера Эдварда Била: "Полноги разобрали до деталей"

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Врачам удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била: обошлось без ампутации

0:39
Шоу-бизнес

Медики сохранили конечность упавшего с самоката пранкера Эдварда Била, несмотря на заражение крови и угрозу ампутации ноги.

Врачам удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била: обошлось без ампутации
Фото: https://vk.com/bil_prank by ВК-аккаунт Эдварда Била is licensed under public doman

Врачи решили не ампутировать ногу Эдварда Била, однако инфекция никуда не делась, поэтому пранкеру грозит долгое восстановление. Друзья блогера объяснили, что реабилитация может продлиться более полугода.

"Полноги разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации," — написали приятели Эдварда в Telegram-канале блогера.

Знакомые пранкера поблагодарили врачей за профессионализм.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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