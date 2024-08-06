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Певица Алсу трогательно поздравила маму с днём рождения: ни разу не ругала меня

Певица Алсу показала свою моложавую красавицу-маму в её 70-летний юбилей

0:58
Шоу-бизнес

Певица Алсу адресовала много хороших слов в адрес родительницы, которая отмечает день рождения.

Певица Алсу показала свою моложавую красавицу-маму в её 70-летний юбилей
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу опубликовала в "Инстаграме"* фото с мамой Разиёй Сафиной, которой исполнилось 70 лет. Она назвала родительницу самым терпеливым членом своей семьи.

"Я за всю жизнь не могу вспомнить ни одного эпизода, чтобы мама хоть раз меня за что-то поругала, хоть раз что-то требовала, запрещала или повышала голос", — написала звезда под кадрами с мамой.

Алсу отметила, что мама никогда не ставила перед ней условий о хорошей учёбе и успехах в жизни. Она научила певицу быть благодарной за всё Всевышнему.

Знаменитость пожелала моложавой маме в юбилей здоровья и чтобы у неё никогда не болело сердце за детей и внуков.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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