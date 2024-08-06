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Мария Погребняк рассказала о реакции мужа на её перепады настроения во время беременности

Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем из-за перепадов настроения

0:53
Шоу-бизнес

Модель и блогер Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем Игорем Головинским из-за перепадов настроения во время беременности. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем из-за перепадов настроения
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Мария Погребняк поблагодарила супруга за терпение, понимание и прощение. Модель призналась, что, вероятно, не смогла бы себя вынести на его месте.

"Меня просто заносит, и я не могу удержаться от скандалов и упрямства. <...> В такие моменты я убеждена в своей правоте, а он лишь терпеливо и тихо пытается объяснить, что я не права или аккуратно переводит тему, не вступая в спор", — заявила блогер. 

Модель добавила, что в начале беременности и в конце у неё наблюдаются самые сильные перепады настроения. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Мария Погребняк подписала контракт на роды.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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