Мария Погребняк рассказала о реакции мужа на её перепады настроения во время беременности

Модель и блогер Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем Игорем Головинским из-за перепадов настроения во время беременности. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.
Мария Погребняк поблагодарила супруга за терпение, понимание и прощение. Модель призналась, что, вероятно, не смогла бы себя вынести на его месте.
"Меня просто заносит, и я не могу удержаться от скандалов и упрямства. <...> В такие моменты я убеждена в своей правоте, а он лишь терпеливо и тихо пытается объяснить, что я не права или аккуратно переводит тему, не вступая в спор", — заявила блогер.
Модель добавила, что в начале беременности и в конце у неё наблюдаются самые сильные перепады настроения.
Ранее Pravda.Ru писала, что Мария Погребняк подписала контракт на роды.
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