Жена рэпера Мота стала чемпионкой мира по спортивным бальным танцам: "Я это сделала!"

Жена рэпера Мота победила на чемпионате мира по спортивным бальным танцами

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Супруга рэпера Мота Мария Мельникова похвасталась победой на чемпионате мира по спортивным бальным танцами.

Фото: https://vk.com/melnikovadaily by ВК-аккаунт Марии Мельниковой is licensed under public doman

Мария Мельникова, которая много лет профессионально тренируется в спортивной дисциплине "бальные танцы" одержала победу в чемпионате мира по данному виду спорту в Нью-Джерси.

Победу Мария разделила со своим партнёром по танцам Остином Джонсоном.

"Я это сделала! Первое место. Пишу и слёзы на глазах", — написала танцовщица в социальных сетях.

Она отметила, что осуществила свою мечту детства.