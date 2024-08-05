Земфира* набросилась на Журову из-за российских теннисисток в Париже: "Вам бы в баню"

Певица Земфира* резко ответила депутату Госдумы РФ Светлане Журовой, которая раскритиковала россиянок, выигравших серебряные медали на Олимпиаде в Париже.
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами теннисного турнира Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Светлана Журова заявила, что спортсменки выиграли медали "для себя".
Такая оценка не понравилась певице Земфире*. Она призвала депутата не говорит "за всех".
"Так вот, мадам Журова — за Россию, за меня и миллионы людей, а вам бы в баню, зло с себя смыть, ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!" — написала Земфира в "Инстаграме"**.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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