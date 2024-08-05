Пранкеру Эдварду Билу сегодня проведут ампутацию ноги

Врачам не удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била. Принято решение об ампутации конечности.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу. Медики сделали всё возможное, чтобы сохранить конечность блогера, однако заражение крови не оставило врачам другого выбора, кроме ампутации.
Усугубило ситуацию образовавшаяся рана размером 20 на 20 сантиметров.
Эдвард Бил, который прославился в Интернете своими пранками (жёсткими розыгрышами), свалился с самоката и получил серьёзный перелом ноги, когда снимал очередной ролик.
Ранее сообщалось, что Эдварда Била госпитализировали из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги.
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