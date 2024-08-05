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Пранкеру Эдварду Билу сегодня проведут ампутацию ноги

Пранкер Эдвард Бил лишится конечности из-за травмы

0:48
Шоу-бизнес

Врачам не удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била. Принято решение об ампутации конечности.

Пранкер Эдвард Бил лишится конечности из-за травмы
Фото: https://vk.com/bil_prank by ВК-аккаунт Эдварда Била is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Shot, пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу. Медики сделали всё возможное, чтобы сохранить конечность блогера, однако заражение крови не оставило врачам другого выбора, кроме ампутации.

Усугубило ситуацию образовавшаяся рана размером 20 на 20 сантиметров.

Эдвард Бил, который прославился в Интернете своими пранками (жёсткими розыгрышами), свалился с самоката и получил серьёзный перелом ноги, когда снимал очередной ролик. 

Ранее сообщалось, что Эдварда Била госпитализировали из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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