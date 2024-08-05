Юрия Лозу возмутили очереди на Крымском мосту: стоять по три часа под палящим солнцем

Певец Юрий Лоза объяснил, почему, по его мнению, не нужно проверять легковые автомобили на Крымском мосту.
Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новости о том, что в очереди перед Крымским мостом люди на автомобилях выстаивают больше трёх часов.
Он, ссылаясь на мнение некого военного специалиста, объяснил, что нецелесообразно обыскивать машины перед въездом на Крымский мост.
Артист отметил, что нет смысла обыскивать бардачки, так как спрятать там большую бомбу невозможно.
"Искренне жаль тех, кто вынужден стоять по три часа под палящим солнцем", — выразил своё сочувствие отпускникам звезда в своём Telegram-канале.
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