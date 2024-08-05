Павел Деревянко едва не сорвал съёмки фильма из-за посиделок с друзьями

Павел Деревянко рассказал об инциденте во время съёмок "Сломя голову"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко посетил премьеру фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге, которая состоялась в рамках открытия III Международного кинофестиваля "Одна шестая".

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, CC BY-SA 3.0

В интервью актёр рассказал о забавной ситуации, когда в первый съёмочный день встретился с друзьями и чуть не сорвал работу на следующий день.

"Было приключение", — передаёт слова актёра "Комсомольская Правда".

Однако режиссёр отнёсся к этому с пониманием.

На премьеру актёр прибыл без своей новой возлюбленной, 33-летней Зои Фуцъ, оставшейся в Москве. Деревянко впервые представил Зою в качестве своей девушки на премьере фильма "Конец Славы" в январе 2024 года.