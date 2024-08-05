Павел Деревянко едва не сорвал съёмки фильма из-за посиделок с друзьями

Актёр Павел Деревянко посетил премьеру фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге, которая состоялась в рамках открытия III Международного кинофестиваля "Одна шестая".
В интервью актёр рассказал о забавной ситуации, когда в первый съёмочный день встретился с друзьями и чуть не сорвал работу на следующий день.
"Было приключение", — передаёт слова актёра "Комсомольская Правда".
Однако режиссёр отнёсся к этому с пониманием.
На премьеру актёр прибыл без своей новой возлюбленной, 33-летней Зои Фуцъ, оставшейся в Москве. Деревянко впервые представил Зою в качестве своей девушки на премьере фильма "Конец Славы" в январе 2024 года.
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