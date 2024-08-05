Алла Пугачёва обманывает публику: раскрыты её тайные концерты

Алла Пугачёва даёт частные концерты близким людям

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачёва утверждает, что не дает концертов, так как считает, что сейчас неподходящее для этого время. Однако слухи утверждают обратное.

Фото: Социальные сети by Алла Пугачёва, PDM

В Юрмале она поделилась с журналистами, что у нее нет запланированных выступлений, но источники говорят о том, что певица выступала в различных странах, таких как Израиль, Кипр и страны Прибалтики. Она предпочитает петь на частных закрытых мероприятиях в местах, где она временно проживает. Это связано с тем, что Пугачёва избегает частых перелетов и предпочитает выступать там, где уже находится. Таким образом, организаторам не нужно оплачивать перелет и дополнительные расходы, связанные с приездом певицы, сообщает "Комсомольская Правда".

Сообщается, что на таких мероприятиях строго запрещены фото и видеосъемка для социальных сетей, и эти требования являются традицией. На мероприятия не допускаются телефоны у обслуживающего персонала, включая официантов и охранников, что предотвращает утечку информации о концертах.

В июле появилась информация о том, что Пугачева выступила на семейном празднике в Риге за 200 тысяч евро, что значительно меньше ее обычного гонорара в 350 тысяч евро. Такие выступления невозможно заказать через агентства, а доступ к ним имеют лишь те, кто лично знаком с певицей или ее окружением. Каждый заказ на выступление обсуждается индивидуально, что подчеркивает эксклюзивность подобных концертов.