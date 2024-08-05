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Алла Пугачёва обманывает публику: раскрыты её тайные концерты

Алла Пугачёва даёт частные концерты близким людям

1:40
Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачёва утверждает, что не дает концертов, так как считает, что сейчас неподходящее для этого время. Однако слухи утверждают обратное.

Алла Пугачёва даёт частные концерты близким людям
Фото: Социальные сети by Алла Пугачёва, PDM

В Юрмале она поделилась с журналистами, что у нее нет запланированных выступлений, но источники говорят о том, что певица выступала в различных странах, таких как Израиль, Кипр и страны Прибалтики. Она предпочитает петь на частных закрытых мероприятиях в местах, где она временно проживает. Это связано с тем, что Пугачёва избегает частых перелетов и предпочитает выступать там, где уже находится. Таким образом, организаторам не нужно оплачивать перелет и дополнительные расходы, связанные с приездом певицы, сообщает "Комсомольская Правда".

Сообщается, что на таких мероприятиях строго запрещены фото и видеосъемка для социальных сетей, и эти требования являются традицией. На мероприятия не допускаются телефоны у обслуживающего персонала, включая официантов и охранников, что предотвращает утечку информации о концертах.

В июле появилась информация о том, что Пугачева выступила на семейном празднике в Риге за 200 тысяч евро, что значительно меньше ее обычного гонорара в 350 тысяч евро. Такие выступления невозможно заказать через агентства, а доступ к ним имеют лишь те, кто лично знаком с певицей или ее окружением. Каждый заказ на выступление обсуждается индивидуально, что подчеркивает эксклюзивность подобных концертов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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