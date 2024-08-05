Инстасамка подала в суд на сеть суши-ресторанов из-за авторских прав

Инстасамка планирует отсудить около 3-х миллионов рублей у сети ресторанов

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и певица Инстасамка подала в суд на сеть суши-ресторанов "Ёбидоёби". Она планирует получить около 3-х миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

По данным Telegram-канала, причиной иска выступил ролик "Ёбидоёби" в Instagram*. По мнению Инстасамки, в нём показали актрису, которая была похожа на неё. Кроме того, в видео присутствовал мотив песни "За деньги — да" авторства певицы. Блогер потребовала удалить клип, выплатить 3 миллиона рублей за авторские права, 500 тысяч за моральный вред и 150 тысяч за работу юриста.

Однако у сети ресторанов своя позиция. По словам представителей "Ёбидоёби", компания вела переговоры с Инстасамкой о сотрудничестве. Блогер отказала. Поэтому сеть самостоятельно сняла клип. Представители заявляют, что ролик является пародией, а Instagram* в РФ запрещён. Поэтому расценивать видео в качестве рекламы — нельзя.

Юристы певицы обратились в арбитражный суд. Они требуют выплатить 3 миллиона рублей, а также 150 тысяч за их работу и 97,4 тысячи за расходы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.