Ксения Бородина ответила на критику хейтеров: "Если развелась, то до конца дней сиди одна"

Утопающая в цветах, любви и счастье экс-ведущая "Дома-2" Ксения Бородина заявила, что сама будет выбирать свой путь в жизни.
Ксения Бородина закрутила роман с участником "Последнего героя" Николаем Сердюковым. Несмотря на то, что многие предостерегают телеведущую от опасной связи, она уверена, что всё делает правильно.
Бородина публикует в социальных сетях видео и фото с огромными букетами цветов, которыми задаривает её любимый.
"Почему женщины в нашей стране боятся разводиться и заводить новые отношения — потому что соседка всегда лучше знает, как жить. Она терпит, и ты терпи. А если развелась, то до конца дней сиди одна", — написала Ксения в своём аккаунте в "Инстаграме"*.
Она посоветовала подписчикам всегда делать свой выбор в жизни, не обращая внимание на мнение окружающих.
Ранее бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов заявил о корысти нового избранника Бородиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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