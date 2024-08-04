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Ксения Бородина ответила на критику хейтеров: "Если развелась, то до конца дней сиди одна"

Закрутившая роман Бородина ответила на нападки хейтеров: она терпит, и ты терпи

1:09
Шоу-бизнес

Утопающая в цветах, любви и счастье экс-ведущая "Дома-2" Ксения Бородина заявила, что сама будет выбирать свой путь в жизни.

Закрутившая роман Бородина ответила на нападки хейтеров: она терпит, и ты терпи
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина закрутила роман с участником "Последнего героя" Николаем Сердюковым. Несмотря на то, что многие предостерегают телеведущую от опасной связи, она уверена, что всё делает правильно.

Бородина публикует в социальных сетях видео и фото с огромными букетами цветов, которыми задаривает её любимый.

"Почему женщины в нашей стране боятся разводиться и заводить новые отношения — потому что соседка всегда лучше знает, как жить. Она терпит, и ты терпи. А если развелась, то до конца дней сиди одна", — написала Ксения в своём аккаунте в "Инстаграме"*.

Она посоветовала подписчикам всегда делать свой выбор в жизни, не обращая внимание на мнение окружающих.

Ранее бывший участник "Дома-2" Май Абрикосов заявил о корысти нового избранника Бородиной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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