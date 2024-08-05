Станислав Садальский пошутил про Олимпиаду в Париже: "Я за однополые драки"

Актёр Станислав Садальский поделился остротой, высмеивающей спортивные поединки между мужчинами и женщинами на Олимпиаде в Париже.
Садальский опубликовал в своём Telegram-канале шутку по поводу того, что на Олимпийских играх женщин побеждают биологические мужчины, идентифицирующие себя как женщины.
"Боюсь показать старомодным, но я за однополые драки", — гласит шутка, размещённая в личном микроблоге заслуженного артиста РСФСР.
Садальский отмечал, что хотел бы, чтобы Олимпиаду в Париже транслировали по российскому телевидению, чтобы наблюдать за деградацией спортивного состязания.
Ранее автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг гневно раскритиковала практику Олимпийских игр, в которых на ринге женщинам противостоят мужчины, объявившие себя слабым полом.
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