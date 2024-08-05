Станислав Садальский пошутил про Олимпиаду в Париже: "Я за однополые драки"

Садальский высмеял Олимпиаду в Париже: "Я за однополые драки"

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Актёр Станислав Садальский поделился остротой, высмеивающей спортивные поединки между мужчинами и женщинами на Олимпиаде в Париже.

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Садальский опубликовал в своём Telegram-канале шутку по поводу того, что на Олимпийских играх женщин побеждают биологические мужчины, идентифицирующие себя как женщины.

"Боюсь показать старомодным, но я за однополые драки", — гласит шутка, размещённая в личном микроблоге заслуженного артиста РСФСР.

Садальский отмечал, что хотел бы, чтобы Олимпиаду в Париже транслировали по российскому телевидению, чтобы наблюдать за деградацией спортивного состязания.

Ранее автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг гневно раскритиковала практику Олимпийских игр, в которых на ринге женщинам противостоят мужчины, объявившие себя слабым полом.