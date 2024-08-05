Оксана Самойлова объяснила, как ей удаётся сохранять брак с Джиганом

Оксана Самойлова раскрыла секрет долговечного брака с Джиганом

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетная мать Оксана Самойлова дала советы супружеским парам с высоты прожитых 15 лет в браке с рэпером Джиганом, которому недавно исполнилось 35 лет.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* кадры со всей своей большой семьёй, в том числе и со старшей дочерью Ариеллой, которая решила вести непубличный образ жизни.

Звезда подчеркнула, что эгоизм и семья — две вещи несовместимые, так как в семье все друг другу что-то должны.

"Главное, чтобы это понимали и принимали обе стороны. Семья — это сложно, семья — это бесконечная работа над собой и отношениями, семья — это бесконечные уступки с двух сторон", — поделилась житейской мудростью Оксана.

Ранее Оксану Самойлову возмутило то, что на турецком телевидении её выдают за мать-одиночку, ставшую миллионершей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской