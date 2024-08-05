Многодетная мать Оксана Самойлова дала советы супружеским парам с высоты прожитых 15 лет в браке с рэпером Джиганом, которому недавно исполнилось 35 лет.
Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* кадры со всей своей большой семьёй, в том числе и со старшей дочерью Ариеллой, которая решила вести непубличный образ жизни.
Звезда подчеркнула, что эгоизм и семья — две вещи несовместимые, так как в семье все друг другу что-то должны.
"Главное, чтобы это понимали и принимали обе стороны. Семья — это сложно, семья — это бесконечная работа над собой и отношениями, семья — это бесконечные уступки с двух сторон", — поделилась житейской мудростью Оксана.
Ранее Оксану Самойлову возмутило то, что на турецком телевидении её выдают за мать-одиночку, ставшую миллионершей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.