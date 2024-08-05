Лера Кудрявцева о победе мужчины над женщиной в Олимпиаде: "Хромосомы изначально мужские"

Кудрявцева возмущена победой боксёра над женщиной на Олимпиаде: "Треш"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала безобразием новость о том, что биологический мужчина из Алжира одержал победу над женщиной из Италии за 46 секунд в боксёрском поединке на Олимпиаде в Париже.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Лера Кудрявцева не прошла мимо ажиотажного обсуждения новости о том, что на Олимпийских играх в женских соревнованиях принимают участие биологические мужчины, объявившие себя женщинами.

"Но, это, конечно, треш. В любом случае, мужчина с женщиной на ринге — это безобразие, как бы себя он не идентифицировал — хромосомы изначально мужские, и сила тоже", — выразила своё мнение звезда ТВ в Telegram-канале.

Ранее автор книг о Гарри Поттере, английская писательница Джоан Роулинг назвала позором то, что биологический мужчина вступил в бой женщиной в соревнованиях по боксу.