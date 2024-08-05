Лера Кудрявцева о победе мужчины над женщиной в Олимпиаде: "Хромосомы изначально мужские"

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала безобразием новость о том, что биологический мужчина из Алжира одержал победу над женщиной из Италии за 46 секунд в боксёрском поединке на Олимпиаде в Париже.
Лера Кудрявцева не прошла мимо ажиотажного обсуждения новости о том, что на Олимпийских играх в женских соревнованиях принимают участие биологические мужчины, объявившие себя женщинами.
"Но, это, конечно, треш. В любом случае, мужчина с женщиной на ринге — это безобразие, как бы себя он не идентифицировал — хромосомы изначально мужские, и сила тоже", — выразила своё мнение звезда ТВ в Telegram-канале.
Ранее автор книг о Гарри Поттере, английская писательница Джоан Роулинг назвала позором то, что биологический мужчина вступил в бой женщиной в соревнованиях по боксу.
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