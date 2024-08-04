Пугачева планирует визит в Россию: проверка дома или долгожданное возвращение

Зимой появились слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Россию летом. Однако в июне и июле певица находилась на Кипре из-за сложной ситуации в Израиле, откуда неудобно добираться до России. Ближе к концу лета она перебралась в Прибалтику, откуда легко доехать до России наземным транспортом, который она предпочитает. Друзья Пугачевой ожидают ее визита в Москву.
По одной версии, она собирается проверить состояние семейного особняка в деревне Грязь и обновить документы, по другой — намерена задержаться в России надолго.
Однако это возможно только в случае, если ее супруг Максим Галкин* сможет снять с себя статус иноагента, чего он сейчас добивается через Верховный суд.
*Признан иноагентом на территории России
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