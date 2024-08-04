Пугачева планирует визит в Россию: проверка дома или долгожданное возвращение

Алла Пугачева готовится к возвращению в Москву из Прибалтики

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зимой появились слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Россию летом. Однако в июне и июле певица находилась на Кипре из-за сложной ситуации в Израиле, откуда неудобно добираться до России. Ближе к концу лета она перебралась в Прибалтику, откуда легко доехать до России наземным транспортом, который она предпочитает. Друзья Пугачевой ожидают ее визита в Москву.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

По одной версии, она собирается проверить состояние семейного особняка в деревне Грязь и обновить документы, по другой — намерена задержаться в России надолго.

Однако это возможно только в случае, если ее супруг Максим Галкин* сможет снять с себя статус иноагента, чего он сейчас добивается через Верховный суд.

*Признан иноагентом на территории России