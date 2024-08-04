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Мечта о большой семье: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов планируют усыновление

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят усыновить ребенка из детского дома

1:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, сообщили о своем желании усыновить ребенка из детского дома. Анастасия упомянула, что давно задумывалась о такой возможности, особенно вспоминая свои выступления в детских домах с матерью на Новый год. Дмитрий, также размышляя над этим, выразил желание подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки, и это желание нашло отклик в душе Анастасии.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят усыновить ребенка из детского дома
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Окончательное решение принять в семью брошенного ребенка сформировалось после того, как они увидели репортаж о новорожденной девочке, найденной в поле в Курской области. Малышка пострадала от укусов насекомых и солнечных ожогов, что затронуло сердце Анастасии. Дмитрий поддержал жену в этом решении, несмотря на осознание, что это большая ответственность и стресс, в том числе для их собственных детей.

Тем не менее, пара уверена, что в их семье достаточно любви, чтобы принять еще одного ребенка. Вопрос об усыновлении пока остается открытым, так как биологическая мать девочки не лишена родительских прав, и очередь желающих усыновить этого ребенка велика. В настоящее время Дмитрий и Анастасия воспитывают четверых собственных детей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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