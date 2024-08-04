"Это его взбесило": брак Бена Аффлека разрушил новый бизнес его жены

Коктейль J-Lo, Delola от Дженнифер Лопес стал причиной развода с Аффлеком

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инсайдеры из числа близких друзей Бена Аффлека и Дженнифер Лопес уверены, что причины нынешних проблем в звёздной паре следует искать в прошлом, где у актёра была алкогольная зависимость, которая привела к краху брака с Дженнифер Гарнер.

Фото: YouTube канал Celebrity Tonight by Скриншот видео YouTube канала Celebrity Tonight, PDM

С 2001 года Бен с переменным успехом боролся с пагубным пристрастием. И вот, когда всё, казалось, осталось в прошлом, его новая супруга Дженнифер Лопес объявляет о запуске собственного алкогольного бренда — линейки коктейлей J-Lo, Delola.

А ведь Бену пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться к нормальной жизни после того, как бросил пить. Он знал, как легко можно потерять всё, включая любовь близких, и понимал, что может снова сорваться.

Ему не понятно, почему Джен решила именно таким образом заработать ещё больше денег, хотя у неё их и так достаточно. Бен сохранил трезвость, но это стало последней каплей. Он не смог простить Лопес за то, что она подвергла его риску рецидива.

"Будучи выздоравливающим алкоголиком, Бен "был взбешен”. Продажа спиртных напитков под именем его жены не только была оскорбительна для него, но и опасна", — утверждают друзья звезды.

На прошлой неделе издание The Daily Mail сообщило, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подготовили документы о разводе и подадут их в конце лета.