Психолог раскрыл причины отношений Григория Лепса и 18-летней Авроры

Недавно Григорий Лепс представил свою новую возлюбленную, 18-летнюю Аврору Кибу, и намерен жениться на ней, хотя мать девушки против этих отношений.
Психолог Станислав Самбурский считает, что мать Авроры опасается манипуляций со стороны певца и возможности эмоциональной зависимости дочери. По его мнению, выбор Лепса может объясняться желанием вернуть молодость и повысить самооценку.
Аврора, выросшая в любви и заботе, могла искать в партнере качества, присущие ее отцу, что объясняет ее выбор взрослого мужчины. Мать Авроры, Татьяна Киба, возможно, опасается эмоциональной зависимости дочери от Лепса из-за разницы в возрасте. Однако любые запреты с ее стороны могут привести к обратному эффекту. Психолог рекомендует ей поддерживать открытый диалог с дочерью, чтобы помочь Авроре осознать возможные риски, сообщают "Страсти".
Он также считает, что отношения Авроры и Лепса могут быть успешными, так как каждый из них получает то, что ищет: Лепс — молодость и легкость, Аврора — опыт и стабильность.
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