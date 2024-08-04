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Психолог раскрыл причины отношений Григория Лепса и 18-летней Авроры

Эксперт проанализировал отношения Лепса и 18-летней Авроры

1:12
Шоу-бизнес

Недавно Григорий Лепс представил свою новую возлюбленную, 18-летнюю Аврору Кибу, и намерен жениться на ней, хотя мать девушки против этих отношений.

Эксперт проанализировал отношения Лепса и 18-летней Авроры
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Психолог Станислав Самбурский считает, что мать Авроры опасается манипуляций со стороны певца и возможности эмоциональной зависимости дочери. По его мнению, выбор Лепса может объясняться желанием вернуть молодость и повысить самооценку.

Аврора, выросшая в любви и заботе, могла искать в партнере качества, присущие ее отцу, что объясняет ее выбор взрослого мужчины. Мать Авроры, Татьяна Киба, возможно, опасается эмоциональной зависимости дочери от Лепса из-за разницы в возрасте. Однако любые запреты с ее стороны могут привести к обратному эффекту. Психолог рекомендует ей поддерживать открытый диалог с дочерью, чтобы помочь Авроре осознать возможные риски, сообщают "Страсти".

Он также считает, что отношения Авроры и Лепса могут быть успешными, так как каждый из них получает то, что ищет: Лепс — молодость и легкость, Аврора — опыт и стабильность.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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