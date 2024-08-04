Ситуация с оперной певицей Анной Нетребко, подвергшейся "отмене" на Украине, имеет в основе недоверие, связанное с ее критикой России, где она приобрела известность.
Продюсер Павел Рудченко пояснил, что, несмотря на критику, Нетребко, родившаяся в Краснодаре и имеющая российское гражданство, для Запада и Украины всегда останется русской. Это стало для нее ловушкой, так как Украина настороженно относится ко всему, что связано с Россией, сообщает News.ru.
Подобные ситуации, когда известные личности выступают против России, вызывают раздумья у многих.
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